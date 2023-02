Health tips: బీపీతో పాటు బోలెడు రోగాలకు కొత్తిమీరతో చెక్.. రోజూ ఆహారంలో తీసుకోండి!!

బీపీతో పాటు బోలెడు రోగాలకు కొత్తిమీరతో చెక్ పెట్టొచ్చు అని వైద్యులు చెప్తున్నారు. రోజూ ఆహారంలో కొత్తిమీర ఉండేలా చూసుకోవాలని అంటున్నారు.

Health

oi-Dr Veena Srinivas

కొత్తిమీర.. కొత్తిమీరతో బోలెడన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. నిత్యం ఆహారంలో కొత్తిమీరను ఒక భాగం చేసుకోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు అని నేచురోపతి వైద్యులు చెబుతున్నారు. అసలు కొత్తిమీర ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తుంది? ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుందో తెలిస్తే ప్రతిరోజు కొత్తిమీరను మన ఆహారంలో కచ్చితంగా భాగం చేసుకుని తీరుతాం.

English summary

Naturopathic doctors say that there are many health benefits of coriander and if taken daily it can reduce BP, bad cholesterol, eye problems and indigestion problems.