health tips: ఆహారానికి చర్మ ఆరోగ్యానికి లింక్; చర్మ సంరక్షణకు ఈ ఆహారాలు బెస్ట్!!

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ పోషకాహారం తీసుకోవాలి. పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు, చర్మ ఆరోగ్యం కూడా సాధ్యమవుతుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం మన శరీరంలోని వివిధ అవయవాలనే కాకుండా చర్మం పైన కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇక చర్మాన్ని సంరక్షించుకోవాలి అంటే మనం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎలాంటి ఆహారాలతో చర్మ వ్యాధులకు దూరంగా ఉండొచ్చు అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.

English summary

Dermatologists say diet has a link to skin health. It is said that it is good to eat foods with vitamin C and a balanced diet for skin care.