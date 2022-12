health tips: కడుపులో మంట తగ్గటానికి ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి.. సూపర్ రిలీఫ్!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామందికి కడుపులో మంట తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎన్ని రోజులైనా ఏం చేసినా కడుపులో మంట తగ్గదు. ఏది తినలేక, ప్రశాంతంగా నిద్ర కూడా పోలేక తీవ్ర ఇబ్బంది అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కడుపులో మంటతో పాటు గ్యాస్ సమస్య కూడా బాధిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరంగా మారి ఏం తినాలన్నా, ఏ పని చెయ్యాలన్నా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అటువంటి వారి కడుపులో మంట తగ్గడం కోసం కొన్ని వంటింటి చిట్కాలను పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Natural remedies with home ingredients to reduce stomach inflammation will give good results. It is said that ingredients like curd, jaggery, coconut water and banana provide super relief from stomach inflammation.