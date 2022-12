health tips: కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చెయ్యాల్సినవి ఇవే!!

Health

కిడ్నీల ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా ఉండటం కోసం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? రోజూ మనం ఎంత త్రాగు నీరు తీసుకోవాలి? కిడ్నీల ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేయాలి? వంటి అనేక విషయాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

It is said that in order to stay healthy without damaging the kidneys, should eat foods rich in vitamin B6 and magnesium, drink more water, and take some precautions.