health tips: పక్షవాతం ఎందుకు వస్తుంది? రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి!!

పక్షవాతం ముఖ్యంగా మధుమేహం, రక్త పోటు ఉన్నవారిలో అవి నియంత్రణలో లేకపోతే వస్తుంది. ఇంకా ధూమపానం, మద్యపానం, ఊబకాయం వంటి కారణాలతో పాటు, వారసత్వ లక్షణాలలో భాగంగా కూడా కొంతమందికి పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Health

oi-Dr Veena Srinivas

పక్షవాతం.. ప్రస్తుతం సమాజంలో అప్పటివరకు సంతోషంగా గడిపిన వారు, అప్పటికప్పుడు ఉన్న పళంగా కుప్పకూలిపోతున్నారు. కాళ్లు చేతులు చచ్చుబడిపోయి వికలాంగుల్లా మారుతున్నారు. అందుకు కారణం పక్షవాతం. పక్షవాతం ఎంతో మంది జీవితాలను నాశనం చేస్తుంది. ఎంతోమందిని బతికుండగానే జీవశ్చవాలుగా మార్చి మంచానికి పరిమితం చేస్తుంది. అసలు ఈ పక్షవాతం ఎందుకు వస్తుంది? పక్షవాతం లక్షణాలను గుర్తించడం ఎలా? వంటి అనేక విషయాలను ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Why does paralysis occur? What are the Precautions to be taken to prevent it?