vastu tips: పీడకలలు నిద్ర పోనివ్వటం లేదా? అయితే ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటించండి!!

పగలంతా ఆరోగ్యంగా ఉండి, కొంతమంది రాత్రివేళల్లో తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సరిగ్గా నిద్ర కూడా పోలేరు. రాత్రి అయితే చాలామందిలో అర్ధం కాని విపరీతమైన భయం, ఆందోళన వారిని నిద్రపోనివ్వదు. ఒకవేళ నిద్ర పోయినా అర్ధరాత్రి మెలకువ రావడం, చెడు కలలు రావడం వంటి అనేక సంభవిస్తాయి. ఇక అటువంటి వారు రాత్రివేళల్లో నిద్ర పోయే ముందు చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే నిద్ర భంగాలనుండి బయటపడవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Vastu Shastra experts say that those who have nightmares and cannot sleep should pour rock salt in all the corners of the room, put water next to the bed and drain it in the morning, put cloves and knife under the pillow and take care about the bed as well