vastu tips: మనిషి జీవితకాలంలో ఆరేళ్ళపాటు కలలే.. ధనాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే కలలు ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కలలు .. కలల ప్రభావం మన జీవితంపై ఉంటుందని చాలామంది విశ్వసిస్తారు. కొన్ని కలలను మంచివి గానూ, కొన్ని కలలను చెడ్డవి గానూ.. అవి మన జీవితం పైన హానికరమైన ప్రభావం చూపిస్తాయని భావిస్తూ ఉంటారు. అసలు మనుషులకు తరచుగా వచ్చే కలలు ఏంటి? మనిషి జీవితంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు కలలు కనే అవకాశం ఉంది? వంటి అనేక వివరాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Studies have shown that a human spends six years of his life dreaming. Let's know about some dreams that give money and health and some dreams which are harmul. మనిషి