Astrology: కలలో ఇవి కనిపించటం లక్ష్మీదేవి రాకకు సంకేతం.. ఇక మీ వెంటే అదృష్టం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కొన్ని కలలు చాలా గొప్పవి. వ్యక్తుల యొక్క ఆశలు మరియు ఆకాంక్షలు, అలాగే ఆందోళనలు మరియు నిరాశలు కలల రూపంలో వ్యక్తీకరించబడతాయని జ్యోతిష్కులు మరియు మనస్తత్వవేత్తలు నమ్ముతారు. వాటిలో చాలా సంపద మరియు విజయానికి సంబంధించిన కలలు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ కలలో ఈ ఆరు విషయాలను చూసినట్లయితే అదృష్టం కలిసి వస్తుందని చెప్తున్నారు. లక్ష్మీ దేవి రాకకు సూచనగా ఈ కలలని భావిస్తారని చెప్పబడింది. ఇంతకీ ఆ కలలేమిటో ఒకసారి చూద్దాం.

Astrology: మరణానికి సంబంధించిన కలలు దేనికి సంకేతం; జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది?

English summary

Astrology says that seeing money, gold jewelry, grain, birds, cattle waste, number 8 in a dream is a sign of Goddess Lakshmi's arrival, if you see these, good luck will follow you.