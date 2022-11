భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇలా చేయండి?

Feature

oi-Garikapati Rajesh

మనిషి సనాతనమైన జీవి. ప్రతి మనిషి దైవంతో సమానమని, నాలో నిన్ను చూడు.. నీలో నన్ను చూడు అని దేవుడు నిరంతరం చెబుతూనే ఉంటాడు. కానీ మనం చెవికెక్కించుకోం కదా. భగవంతుడు అంటే దేవాలయాల్లోను, తిరుపతిలో, శ్రీశైలంలోను, షిరిడిలోను ఉన్నాడనుకుంటే అంతకంటే అమాయకత్వం మరేమీ ఉండదు. ప్రతి మనిషిలోను దైవత్వం ఉంది. దాన్ని గుర్తిస్తే ఆ మనిషే దేవుడు.

English summary

Man is an orthodox creature.God is constantly saying that every human being is equal to God, see you in me.. see me in you.