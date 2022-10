కార్తీక మాసంలో కార్తీక స్నానానికి ప్రత్యేకత.. అద్భుతమైన ఫలితాలు తెలిస్తే మీరు ఆచరిస్తారు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు పంచాంగంలో కార్తీక మాసానికి ఒక విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. కార్తీక మాసం శివ కేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం కావటంతో ఈ మాసంలో ఎవరైతే శివుడిని, విష్ణువుని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారో వారికి విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని చెప్తారు. ఇక కార్తీక మాసం నెల రోజులూ రోజూ ఉదయాన్నే స్నానం ఆచరించటం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయని చెప్తున్నారు. ఇక కార్తీక స్నానాలతో ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

.

English summary

Karthika snanam is special in the month of Karthika. It is said that bathing in Karthika month gives excellent results. Karthika baths are said to purify the body and mind.