Shravana masam 2022: శ్రావణం శుభకరం; శ్రావణ శుక్రవారాల్లో ఈ తప్పులు అస్సలు చెయ్యకండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే మాసాలలో శ్రావణమాసం ఒకటి. సాధారణంగా జూలై మరియు ఆగస్టు నెలలో వచ్చే ఈ మాసం శివుడికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన మాసంగా చెప్పబడుతుంది. శ్రావణ మాసంలో శివుని పూజించడం వల్ల ఆయన కటాక్షం పూర్తిగా లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇక శివుడికే కాదు లక్ష్మీదేవికి కూడా అత్యంత ఇష్టమైన మాసం శ్రావణ మాసం. అందుకే ఈ మాసంలో చాలామంది మహిళలు లక్ష్మీదేవిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇక పెళ్లయిన కొత్త జంటలు ఈ మాసంలో మంగళవారం, శుక్రవారం మంగళ గౌరీ వ్రతం చేస్తుంటారు.ఈ మాసంలో మహిళలు అమ్మవారిని తమ శక్తి కొలది పూజించి తాము నిత్య సుమంగళులుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.

English summary

The month of Shravana is said to be the auspicious month of Lord Shiva and Goddess Lakshmi. Elders also told the things that should not be done on Shravana Fridays and things that should be done.