vastu tips: దక్షిణ నైరుతి, దక్షిణ మధ్య వీధిపోట్లు యమా డేంజర్; వాటితో ఏమవుతుందంటే!!

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వీధిపోట్లను గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సహజంగా వీధిపోటు అనగానే అదేదో దోషం అన్నట్టు పరిగణిస్తాం. కానీ అన్ని వీధిపోట్లు దోషాలకు కారణం కావు. ఏదైనా ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలంటే ఆ ఇంటికి వీధిపోటు ఉంటే కొనుగోలు చేయకుండా వెనక్కిపోతారు. కానీ అన్ని వీధి పోటులు ప్రమాదం కాదనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. కొన్ని వీధిపోట్లు మాత్రమే ప్రమాదమని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

English summary

It is said that some street focus or veedhi potu are bad and some street focus or veedhi potu are very dangerous. It is said that Southwest, South Central veedhi potu is very dangerous