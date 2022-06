astrology: బుధవారం జన్మించిన వారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలులు; వీరికి నచ్చకుంటే కష్టమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఒక వ్యక్తి పుట్టిన రోజు, తేదీ, సమయం మరియు ప్రదేశం బట్టి వారి స్వభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట గ్రహానికి చెందినది కాగా బుధవారం రోజుకు బుధుడు అధిపతి. ఇక బుధవారం రోజు పుట్టిన వారిపై బుధుడి ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వారిలో చాలా ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి.

English summary

Those born on Wednesday are versatile intellectuals. Astrologers say it is difficult to handle Wednesday borns if they do not like it. They behave very harshly towards things they do not like.