Vastu tips: ఇంట్లో పడకగది అక్కడ లేకుంటే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలే..!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

రోజంతా కష్టించి పనిచేసిన వారికి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, సుఖంగా నిద్ర పోవడానికి, శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడే అత్యంత ముఖ్యమైన గది పడకగది. ఇంట్లో ఉండే ప్రతి గదికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉన్నట్టే బెడ్ రూమ్ కు కూడా అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇక బెడ్ రూమ్ కి సంబంధించిన వాస్తు ఏ విధంగా ఉండాలి? ఏ దిశలో బెడ్ రూమ్ ఉంటే సుఖంగా నిద్రపడుతుంది? భార్య భర్తల మధ్య ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా జీవితం సాఫీగా సాగాలంటే బెడ్ రూమ్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? అనేది ఈ స్పెషల్ ఫీచర్ లో

English summary

The bedroom in the house should be on the southwest side of the house. Otherwise there is a risk of conflicts between the wife and husband, if the bedroom is not in the right direction. So architecture should be given priority in the case of bedrooms.