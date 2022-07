Vastu tips: వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం కొనకూడని స్థలాలివే.. అవి కొన్నారా.. కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్నట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం గృహ నిర్మాణం ఉంటే ఆ ఇంట్లో సుఖ శాంతులు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు పదే పదే చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇంటి నిర్మాణంలో ప్రతికూల మరియు సానుకూల శక్తుల మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించే కళగా వాస్తు శాస్త్రాన్ని పేర్కొన్నారు. వాస్తుకు అనుకూలంగా గృహ నిర్మాణాన్ని చేయాలని ఖచ్చితమైన నియమాలు లేకపోయినప్పటికీ, వాస్తుకు అనుకూలంగా నిర్మించుకుంటే సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. పంచ భూతాలకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ వాస్తు శాస్త్రం నిర్మాణ సూత్రాలను సూచించింది.

English summary

If we go into the details of the places which are said not to be bought according to Vaastu, particularly we should not buy the places which fall in North East.