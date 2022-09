vastu tips: ఈ నాలుగు పనులు చెయ్యటం మానుకోండి.. డబ్బు సమస్యలు తీరతాయి చూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో సంపదను, విలాసాన్ని కోరుకుంటాడు. కానీ కొన్నిసార్లు మీరు చాలా కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ విజయం సాధించలేరు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాస్తు దోషం వల్ల ఎక్కడో ఒకచోట అడ్డంకులు ఏర్పడి విజయం సాధించలేక పోతున్నారు అనేది వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మీరు మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేయాలనుకుంటే, దీని కోసం లక్ష్మీ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం అవసరం. దీని కోసం మీరు మీ అలవాట్లలో కొన్నింటిని మార్చుకోవాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts say that if you want to get rid of poverty, you should not eat in bed, you should not keep utensils in the kitchen without cleaning , you should not give some things after sunset, you should not keep an empty bucket.