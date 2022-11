vastu tips: స్థలం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త.. వాస్తులేని ఇలాంటి స్థలాలు అస్సలు కొనకండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవడం కోసం ముందు స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయాలి. అయితే స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రాంతం, ధర మాత్రమే కాకుండా ఆ స్థలానికి వాస్తు ఉందా? ఆ స్థలంలో లోటుపాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎటువంటి స్థలాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు? వేటిని కొనుగోలు చేయకూడదు? ఎటువంటి స్థలాలు నివాసయోగ్యం వంటి అనేక అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసుకోవాలి.

English summary

Care should be taken while buying land. It is better to buy plots following Vastu rules. It is said that the places with street focus, south and west sloping places should not be bought at all.