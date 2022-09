vastu tips: ఈ వస్తువులు ఇంటి ప్రధానద్వారం వద్ద అస్సలు ఉండనివ్వకండి, అప్పులు పెరుగుతాయి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇల్లు లేదా ఇంటి పరిసరాలు, మనం ఇంట్లో పెట్టే వస్తువులు, వాటి స్థానం సామాజిక, ఆర్థిక మరియు కుటుంబ జీవితంపై చాలా లోతైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మీ భవిష్యత్తు జీవితం ఎలా ఉంటుందో అది నిర్ణయిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రధాన ద్వారం ముందు కొన్ని వస్తువులను ఉంచడం చెడుగా పరిగణించబడుతుంది . ఇది వాస్తు దోషాన్ని కూడా పెంచుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది ఇంట్లో నివసించే సభ్యులపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ప్రధాన ద్వారం ముందు ఉంచే వస్తువుల వల్ల రుణ సమస్యలు పెరుగుతాయి అని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ క్రమంలో ప్రధాన ద్వారం ముందు ఏ వస్తువులు ఉండకూడదో తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that there should be no trees, garbage, pit, mud, straight road in front of the main door of the house, if so, debts will increase in the house.