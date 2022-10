vastu tips: దీపావళికి వాస్తు ప్రకారం ఈ పనులు చెయ్యండి.. మీకు అన్నీ శుభాలే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

దీపావళి భారతీయులు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఇంటిని దీప కాంతులతో నింపి, కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. ఇక దీపావళి పండుగ వస్తుందంటే ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవడం, ఇంటికి కొత్తగా డెకరేట్ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. అయితే దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఇంటిని శుభ్రం చేసుకునే విషయంలో, డెకరేట్ చేసుకునే విషయంలో సులభమైన వాస్తు చిట్కాలు పాటిస్తే మంచిదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

On Diwali, the house is cleaned well and decorated with colorful lamps. But experts in Vastu Shastra say that it is better to follow Vastu Shastra rules and do it accordingly.