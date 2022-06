vastu tips: బుద్ధుడి విగ్రహాలను ఇళ్ళలో పెట్టుకుంటున్నారా? అయితే చెయ్యకూడనివి ఇవే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో ఇంట్లో ఉంచుకునే గృహాలంకరణ వస్తువులకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఇళ్లలో ఏనుగుల విగ్రహాలు, పరిగెడుతున్న గుర్రం విగ్రహాలు పెట్టుకుంటే శుభప్రదమని తెలుసుకున్నాం. ప్రస్తుతం ఇంట్లో బుద్ధుడు విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. బుద్ధుడి విగ్రహాలను ఇళ్ళల్లో పెట్టుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? అసలు చేయకూడనివి ఏంటి? తదితర వివరాలను తెలుసుకుందాం.

English summary

Do you keep Buddha statues in houses? But you need to know what kind of Buddha statue should be placed in which direction and what not to do in the case of a Buddha statue.