Vastu tips: వాహనాల పార్కింగ్ కు వాస్తునియమాలు; ఆ దిశలో పెడితే మీవెంటే ప్రమాదాలు!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటిని నిర్మించుకోవడానికి, ఇంట్లో వస్తువులను పెట్టుకోవడానికి వాస్తు ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో, ఇంట్లో వాహనాల పార్కింగ్ కు కూడా వాస్తు నియమాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేడు సమాజంలో ప్రస్తుతం చాలామంది కార్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక కార్లను వాడుతున్నవారు ఇళ్ళల్లో కార్లు పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి సరైన వాస్తు శాస్త్ర చిట్కాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

disclaimer: ఈ కథనం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. oneindia దీనిని ధృవీకరించలేదు.

There are Vastu rules for vehicle parking in front of the house. It is said that parking of vehicles in the south-west, east and north directions is auspicious. It is said that if you don't follow Vastu, accidents may happen.