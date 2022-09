Vastu tips: ఎంత డబ్బు సంపాదించినా నిలవటం లేదా? ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే డబ్బే డబ్బు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఒక్కరూ బాగా డబ్బు సంపాదించాలని తాపత్రయపడుతుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతంగా ఉన్నప్పుడే కుటుంబంలో అందరూ సంతోషంగా ఉంటారని బలంగా నమ్ముతారు. అందుకే డబ్బు సంపాదించడం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడతారు. అయినప్పటికీ కొంత మందికి ఎంత కష్టపడినా ఫలితం ఉండదు. ఎంతో కష్టపడి వారు సంపాదించిన డబ్బు, వారే ఊహించని విధంగా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇక ఆ విధంగా డబ్బు ఖర్చయ్యే వారు వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే డబ్బులు కాపాడుకోవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

No matter how much money you earn, you can't save it? But Vastu Shastra experts say that if you follow some Vastu Shastra tips, money will not be a problem.