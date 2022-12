vastu tips: ఈ వీధిపోటు ఉంటే వెయ్యి ప్రయత్నాల్లో 999 ప్రయత్నాలు ఫెయిల్ అవుతాయి!!

Feature

వాస్తు గురించి తెలుసుకునే వారు, ముఖ్యంగా వీధి పోటు గురించి తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. ఒక స్థలాన్ని కానీ ఇంటి గాని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, ఆ ఇంటికి గాని స్థలానికి కానీ ఏదైనా వీధిపోటు ఉందా అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఏ విధమైన వీధిపోటు ఉంది? అది మంచిదా కాదా అనేది తెలిసి ఉండాలి? ఇక అటువంటి వాస్తు అవగాహన కోసమే వివిధ వీధిపోట్లకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.

Experts in Vastu Shastra say 999 out of 1000 attempts will fail if there is east south east veedhipotu. with this veedhipotu life is turbulent.