vastu tips: అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్న ఇళ్ళలో వాస్తు దోషాలు; మీరు ఊహించని ఆర్ధిక కష్టాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకప్పుడు మన ఇళ్లల్లో ఇంటి లోపల బాత్రూం లో ఉండేవి కాదు. టాయిలెట్ కి వెళ్ళాలంటే ఇంటి బయట చాలా దూరం నడిచి వెళ్లి మరి టాయిలెట్ కి వెళ్లవలసి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మారుతున్న జీవన శైలి నేపథ్యంలో ఇంట్లోనే అన్ని అనుకూలతల కోసం అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే వాస్తు శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లను నిర్మించుకోవాలని, ఇక వీటి నిర్వహణలోనూ వాస్తు నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

In Vastu Shastra, some important rules have been mentioned for constructing attached bathrooms or toilets at home. Those constructing attached toilets, if they do not follow the Vastu rules, life will have to face many disadvantages.