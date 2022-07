vastu tips: ఈ మూడుతప్పులు చేస్తే ఎంత సంపాదించినా బూడిదలో పోసినట్టే.. ఇప్పుడే సరిదిద్దుకోండి

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఎంతో కష్ట పడుతూ ఉంటారు. పొదుపు చేయాలని కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అనుకోని ఖర్చులు వారిని ఆర్థికంగా ఎప్పటికప్పుడు కుంగదీస్తుంటాయి. తాము చేసే పనితో ఎటువంటి శక్తివంచన లేకుండా ప్రయత్నించినా వారు మాత్రం విజయం సాధించలేరు. ఎప్పుడూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతుంటారు. ఎన్ని లక్షలు వచ్చినా వారి ఇళ్ళల్లో డబ్బు నిలవదు, ఆదాయానికి, ఖర్చులకు మధ్య సమతుల్యత లేకపోవడం వల్ల వారు పేదవారిగా మారతారు. ఇక అటువంటి వారు కొన్ని వాస్తు చిట్కాలు తెలుసుకోవడం వారి సమస్యలకు కొంతమేరకైనా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

English summary

Vastu Shastra experts say that building a water tank in the south-east, garbage disposal in the north, and building a toilet in the north-east of the house will not last, no matter how much money is earned.