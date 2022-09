Vastu tips: మీరు హ్యాపీగా ఉండాలంటే నిద్ర లేచిన వెంటనే ఈ పనులు అస్సలు చెయ్యకండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలంటే, ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలంటే పాటించాల్సిన వాస్తు నియమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు మన జీవితాన్ని ఎంత ఆనందంగా ప్రారంభిస్తామో.. ఎంత సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ప్రారంభిస్తామో అంతే ఉత్సాహంగా ఆ రోజంతా ఉంటుంది. చాలా మంది ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే చేసే పనిపై ఆ రోజంతా వారి సంతోషం ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే నిద్ర లేచిన వెంటనే ఏం చేయాలి? ఎటువంటి పనులు చేయకూడదు? అనే అంశాలపై కచ్చితంగా ఒక అవగాహన ఉండాలి.

English summary

Vastu Shastra experts say immediately after waking up, do not look in the mirror, don't look at someone else's face, don't watch TV, or look at animals at all. It is said that it is better to see your hands immediately after waking up..