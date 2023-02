Vastu tips: వంటగదికి ఆరోగ్యానికి లింక్.. కిచెన్ వాస్తు ఏం చెప్తుందంటే!!

వంటగది వాస్తు కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని సూచిస్తుంది. వంటగది ఎలా ఉండాలి. ఏ దిశలో ఏ వస్తువులు ఉండాలి అనేది తెలుసుకుని వాస్తు నియమాల అనుసారం వంటగది ఉంటే ఆరోగ్యం, ఆనందం , శ్రేయస్సు కలుగుతుంది.

ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకుంటాం. దానికోసం మంచి పోషక ఆహారాన్ని తీసుకుంటే మాత్రం సరిపోదు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటే, ఆనందంగా, సుఖశాంతులతో జీవించాలి అనుకుంటే వాస్తుకు సంబంధించిన విషయాలను కూడా తెలుసుకోవాలి. వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా వంటగది వాస్తును పాటించడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వంటగది వాస్తు సక్రమంగా లేకుంటే కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యం పాలవుతారు. అందుకే ఇంట్లోని ముఖ్యమైన భాగమైన వంటగదిని వాస్తు నియమాల ప్రకారం నిర్మించుకోవడమే కాకుండా, వంటగదిలో పెట్టుకునే వస్తువులను కూడా వాస్తు నియమాలకు తగ్గట్టుగానే పెట్టుకోవాలి.



Kitchen Vastu indicates family health. How should the kitchen be? According to Vastu rules, if the kitchen is in the right direction, health, happiness and prosperity will be yours.