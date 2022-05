vastu tips: ఇంటి ఆర్ధికస్థితిపై లాఫింగ్ బుద్ధా ప్రభావం: లాఫింగ్ బుద్ధాతో అదృష్టం; ఎలాగంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో పెట్టుకోవలసిన వస్తువులలో లాఫింగ్ బుద్ధ ఒకటి. లాఫింగ్ బుద్ధను ఇళ్లల్లో సక్రమమైన దిశలో పెట్టడం వల్ల, ఇంట్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. అంతేకాదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా తొలగి ఆ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో ఉంటుంది అని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇక అలాంటి లాఫింగ్ బుద్ధ విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనే విషయాలు మీకోసం.

English summary

The Laughing Buddha impact on home finances is inevitable. Good luck if there is a Laughing Buddha statue in the east direction in the house. According to the science of architecture, financial difficulties can be eliminated if put in the right direction.