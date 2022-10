vastu tips: తరచూ అనారోగ్యాలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే ఈ వాస్తుచిట్కాలు పాటించి చూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తరచూ అనారోగ్యాలతో బాధపడే వారు వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స పొందటం ఎంత అవసరమో, ఇంటి వాస్తుని కూడా సరి చూసుకోవడం అంతే అవసరం. ఒకసారి వాస్తు ప్రభావం కూడా ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు అనారోగ్యం కలుగుతుంది. అందుకే వాస్తు దోషాలు లేకుండా చూసుకోవాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఇంట్లో కొన్ని వాస్తవమైన చిట్కాలను పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Are you Suffering from frequent illnesses? But Vastu Shastra experts advise to follow some Vastu tips for health. Here are the tips.