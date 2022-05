Vastu tips: ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర పట్టటంలేదా? పడుకునేచోట ఈ వాస్తుదోషాలు లేకుండా చూసుకోండి

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర పట్టడం లేదా? నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారా? అయితే అది వాస్తు దోషం వల్ల కావచ్చు. వాస్తు శాస్త్రంలో నిద్రకు కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. మనం నిద్రపోయే దిశ, బెడ్ రూమ్ లో ఉండే వస్తువులు ప్రతి ఒక్కటి మన నిద్ర మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి.

English summary

Can't sleep no matter how hard you try? Take care not to have these architectural flaws where you sleep though. Do not lie with your head facing north in particular. Head south for sound sleep.