Vastu Tips: ఇంట్లో గార్డెనింగ్ కూ వాస్తు.. ఆ దిశలో చెట్లు పెంచితే అన్నీ అరిష్టాలే!!

పురాతన భారతీయ వాస్తు సిద్ధాంతమైన వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా, జీవితంలో సామరస్యం, శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు ఆరోగ్యాన్ని తీసుకురావచ్చని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇక మొక్కలు పెంచటం అంటే చాలా మంది ఇష్టాన్ని చూపిస్తారు. ఇంటికి ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చే, పర్యావరణాన్ని కాపాడే మొక్కలను పెంచటంలో కూడా వాస్తు పాటిస్తే ఆ ఇంట్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. గృహ నిర్మాణంతో పాటుగా, ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడానికి, గార్డెనింగ్ చేయడానికి కూడా వాస్తు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.

Architecture says that gardening in the house will bring happiness to the house if the rules followed, Said that don't plant trees in the northeast. According to Vastu Shastra, large trees can grow in the southwest.