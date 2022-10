health tips: జింజర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్... ఎన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తుందో తెలుసా!!

Jyotishyam

oi-Dr Veena Srinivas

అల్లం ఆయిల్.. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెబుతారు. మనం ఆరోగ్యం కోసం నిజ జీవితంలో అనేక వస్తువులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అలాంటి వాటిలో అల్లం ఆయిల్ కూడా ఒకటి. అల్లం ఎన్నో ఔషద గుణాలను కలిగిన పదార్ధం. ఇక అల్లం ఆయిల్ ను జింజర్ ఎసెన్సియల్ ఆయిల్ అని పిలుస్తారు. ఈ ఆయిల్ తో బరువు తగ్గించడంతో పాటు, ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని తెలుస్తుంది.

English summary

Ginger essential oil is said to have many health benefits. Apart from weight loss, this oil is known to improve digestion and provide many health benefits.