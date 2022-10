health tips: డయాబెటిస్ కట్టడికి సింపుల్ ఇంటి చిట్కాలు.. కానీ చెయ్యాల్సింది ఇదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మధుమేహం.. ఇప్పుడు సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య. మన జీవన శైలి విధానాలతో మధుమేహ సమస్య ఇప్పుడు అత్యంత తీవ్రంగా పరిణమించింది. వందలో ఎనభై మంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు అంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మధుమేహం కారణంగా శరీరంలోని అనేక అవయవాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. డయాబెటిస్ ను కంట్రోల్ లో పెట్టుకోకపోతే అది మన జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది. శరీరంలోని అనేక అవయవాలపై డయాబెటిస్ దాడి చేస్తుంది. ఇక డయాబెటిస్ వచ్చిన తర్వాత దానిని అదుపులో పెట్టుకోవడం కోసం జీవనశైలి మార్చుకోవడం, నిత్యం వ్యాయామం చేయడం వంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఇదే సమయంలో డయాబెటిస్ ను కట్టడి చేయడానికి వైద్యులను సంప్రదించి మందులను కూడా వాడాల్సి ఉంటుంది.

English summary

It is said that home remedies like fenugreek, bitter gourds, curry leaves and neem leaves are very useful for diabetes prevention. Apart from this, it is said that conditions like dietary rules and lifestyle changes are applicable.