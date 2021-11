అనంతపురం జిల్లాలో రక్తమోడిన రోడ్లు .. రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏడుగురు మృతి

Anantapur

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురం జిల్లాలో పండుగనాడు పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో ఏడుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. అనంతపురం రోడ్లు రక్తమోడాయి. అనంతపురం జిల్లాలో రెండు వేర్వేరు చోట్ల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏడుగురు మరణించడంతో విషాదం చోటుచేసుకుంది .

English summary

A big tragedy took place during the festival in Anantapur district. Seven people were killed in two separate incidents. The tragedy took place in Anantapur district where seven people were killed in two separate road accidents.