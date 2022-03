1000రోజుల జగన్ విధ్వంస పాలన; అన్నీ నేరాలు ఘోరాలే; టీడీపీ ప్రజా ఛార్జ్ షీట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెయ్యి రోజుల పాలన పై చార్జిషీట్ ను విడుదల చేసింది. టిడిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు, నిమ్మకాయల చినరాజప్ప, నక్కా ఆనందబాబు, ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు, దీపక్ రెడ్డి తదితరులు జగన్ సర్కార్ పనితీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Telugu Desam Party has released a chargesheet on YSR Congress Party 1000 days rule. In a chargesheet released by CM Jagan alleging 1000 errors in the 1000 days rule, he criticized the continued destruction of the state during the Jagan regime.