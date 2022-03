కొత్త జిల్లాలపై 7,500 అభ్యంతరాలు; అత్యధికంగా ఆ జిల్లా నుండే: ప్రణాళికాశాఖ కార్యదర్శి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత ముమ్మరం చేసింది. జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ పై అభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్న ప్రభుత్వం, ప్రజల నుండి సలహాలను, సూచనలను తీసుకుంటుంది. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై అభ్యంతరాల గడువు గురువారంతో ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అభ్యంతరాలను గురించి ప్రణాళిక శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

Planning Secretary Vijay Kumar said 7,500 objections had been received so far on the formation of new districts. The highest number of objections came from Vizianagaram district, the planning secretary said.