ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం: ప్రేమను నిరాకరించిందని యువతితో పాటు తల్లి, ఇద్దరు చెల్లెళ్ళపై కత్తితో దాడి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తన ప్రేమను నిరాకరించింది అన్న కోపంతో ఒక ప్రేమోన్మాది యువతిపై కత్తితో దాడికి పాల్పడిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక అడ్డొచ్చిన కుటుంబ సభ్యుల పైన విచక్షణారహితంగా దాడి చేయడంతో ప్రస్తుతం వారంతా ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

In Movva village of Krishna district, a man attacked the girl along with her mother and two younger sisters with a knife for refusing love. All of them are currently under treatment in the hospital. The condition of the young woman is serious.