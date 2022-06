తల్లికి గుడి కట్టిన తనయుడు.. ఆముదాలవలసలో అద్భుతంగా అమ్మ దేవస్థానం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నవమాసాలు మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని కొడుకులు ఉన్న నేటి రోజుల్లో, ఓ కొడుకు తన తల్లి కోసం ఏకంగా గుడినే కడుతున్నాడు. పురాణాలలో ఆనారోగ్యంతో ఉన్న తల్లిదండ్రులను కావడిలో మోసిన శ్రవణ కుమారుడు పుణ్యక్షేత్రాలను తిప్పితే, ప్రస్తుతం తల్లికి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు ఆమదాలవలస మండలానికి చెందిన శ్రవణ కుమారుడు.

English summary

A son built a temple for his mother with love in the Amudalavalasa Mandal Chimala valasa. He is also doing social service activities in the name of Amma devasthanam. Son build mother temple as a stone structure and with wonderful sculptures.