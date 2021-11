ప్రేమించి పెళ్ళాడి రెండేళ్లకే ముఖం చాటేసిన భర్త; న్యాయం కోసం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఓ భార్య ధర్నా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రేమించి పెళ్లాడిన భర్త, జీవితాంతం అండగా ఉంటాడు అనుకుంటే పెళ్ళయిన రెండేళ్ళకే భార్యను వదిలి పెట్టి వెళ్లిపోయిన ఘటన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అత్తమామల మాట విని, భర్తను విడిచి పెట్టి వెళ్ళాడు అని తెలుసుకున్న భార్య తనకు న్యాయం కావాలంటూ అత్తగారి ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగిన ఘటన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

కులాంతర వివాహమే శాపమా..కోడలిపై అత్తమామల దాష్టీకం...చంటి బిడ్డతో సహా..!!

English summary

A wife has gone on a dharna in West Godavari district to demand justice. while her in-laws harass her to leave their son, she is protesting for her husband.