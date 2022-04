చికెన్ బాగోలేదని ఘర్షణ; వేములవాడలో చికెన్ వ్యాపారితో పాటు పదిమందిపై యాసిడ్ దాడి

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో గొడవలకు పెద్ద కారణాలు అవసరం లేకుండా పోతుంది. చిన్న చిన్న కారణాలకే ప్రాణాలు తీసుకునే దాకా తెగ బడుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో పెరిగిన నేర ప్రవృత్తి అందుకు కారణంగా కనిపిస్తుంది. కేవలం వ్యాపారి విక్రయించిన చికెన్ బాగోలేదని జరిగిన గొడవ అందరినీ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురి చేస్తుంది.

English summary

In Vemulawada, some street vendors started arguing that the chicken sold by a chicken trader was not good. The clash became serious and ten people, including a chicken trader, were attacked with acid.