బద్వేల్ పోరులో కొత్త ట్విస్టులు-ఏకగ్రీవం సాధ్యమేనా ? టీడీపీ, జనసేన మనసుమార్చుకుంటాయా ?

ఏపీ రాజకీయాల్ని ఓ మలుపు తిప్పబోతున్నట్లు ప్రచారం సాగుతున్న బద్వేల్ ఉపఎన్నికల్లో రోజుకో టిస్ట్ చోటు చేసుకుటోంది. ఇందులో భాగంగా అందరికంటే ముందే అభ్యర్ధిని ప్రకటించిన టీడీపీ ఆ తర్వాత ఏకగ్రీవానికి మద్దతుగా పోటీ నుంచి తప్పుకుంది. అలాగే టీడీపీ అభ్యర్దిని ప్రకటించిన తర్వాత ఏకగ్రీవం మాటెత్తిన వైసీపీ ఇప్పుడు లక్ష మెజారిటీ సాధిస్తామని చెబుతోంది. ఇదే క్రమంలో బద్వేల్లో పోటీ కోసం సిద్ధమైన జనసేన.. ఆ తర్వాత బీజేపీ పోటీ చేస్తుందని తెలిసి ఏకగ్రీవానికి మద్దతివ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇలా వరుస ట్విస్టులతో సాగిపోతున్న బద్వేల్ పోరులో మరో ట్విస్ట్ కు రంగం సిద్ధమవుతోంది.

after bjp's decision to contest in badvel byelection, there may be a chance to tdp and janasena reconsider their decision on unanimous election.