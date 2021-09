పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొడతా.. రాళ్ళ దాడికి భయపడను; చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలన్న పోసాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పవన్ కళ్యాణ్ వర్సెస్ పోసాని కృష్ణ మురళి రగడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి ఇంటిపై బుధవారం అర్ధరాత్రి ఇద్దరు వ్యక్తులు రాళ్లతో దాడి దాడి చేసిన ఘటన నేపథ్యంలో మళ్లీ రచ్చ మొదలైంది. తన ఇంటిపై జరిగిన దాడి ఘటనపై పోసాని కృష్ణ మురళి ఓ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. తనను బెదిరిస్తున్న జనసేన, పవన్ అభిమానులే తన ఇంటిపై దాడికి పాల్పడ్డారని పోసాని కృష్ణ మురళి ఆరోపించారు.

English summary

posani krishna murali senasational comments on pawan kalyan after his house attack. posani fires on Pawan Kalyan will be slapped,said that he is not afraid of stone attack. posani asks Chiranjeevi need to interfere to control pawan kalyan.