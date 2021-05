భారత్ బయోటెక్ తో ఆయనకు బంధుత్వం, చంద్రబాబు తెప్పించినా పర్వాలేదు: ఆళ్ళ నాని కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని టిడిపి అధినేత చంద్రబాబుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రానికి కరోనా వ్యాక్సిన్ లు తెప్పించడంలో జగన్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పదే పదే విమర్శలు గుప్పిస్తున్న సమయంలో, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు కౌంటర్ వేశారు.

English summary

Andhra Pradesh Deputy CM and Medical Health Minister Alla Nani made interesting remarks on TDP chief Chandrababu. While Telugu Desam party leaders have repeatedly criticized the Jagan government for failing to bring corona vaccines to the state, Health Minister Alla Nani has countered TDP chief Chandrababu.