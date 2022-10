Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అమ‌రావ‌తి రాజ‌ధాని కోసం భూములిచ్చిన అన్న‌దాత‌ల‌కు కోపం వ‌చ్చింది. రాజ‌ధానిగా అమ‌రావ‌తినే కొన‌సాగించాల‌ని డిమాండ్ చేస్తూ వారు చేస్తున్న పాద‌యాత్ర తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లాలో సాగుతోంది. ఈ సంద‌ర్భంగా పాద‌యాత్ర జ‌రిగే ప్రాంతంలో ''అమ‌రావ‌తి కోసం పాద‌యాత్ర చేస్తున్న రైతులంతా నిజ‌మైన‌వారు కాద‌ని, పెయిడ్ ఆర్టిస్టుల‌ని, రైతుల ముసుగులో ఉన్న ఫేక్ యాత్రికులంటూ'' వాటిల్లో రాసివుంది. ''గో బ్యాక్ గోబ్యాక్'' అంటూ ఫ్లెక్సీల‌ను ముద్రించారు.

తాడేప‌ల్లి గూడెం మండ‌లం వెంక‌ట‌రామ‌న్న గూడెం నుంచి తాడేప‌ల్లిగూడెం టౌన్ వ‌ర‌కు ఈ ఫ్లెక్సీల‌ను గుర్తుతెలియ‌ని వ్య‌క్తులు ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై మీడియాతో మాట్లాడిన రైతులు తీవ్ర ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు.

English summary

"All the farmers who are marching for Amaravati are not real, they are paid artists and fake pilgrims in the guise of farmers," flexi wrote.