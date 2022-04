జలవనరులశాఖా మంత్రిగా అంబటి రాంబాబు బాధ్యతలు.. తొలినాడే పోలవరం విషయంలో టీడీపీపై ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో కొత్తగా మంత్రులుగా జగన్ కేబినెట్ లో స్థానం దక్కించుకున్న వారు ఒక్కొక్కరుగా మంత్రి బాధ్యతలను చేపడుతున్నారు. గురువారం నాడు జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా అంబటి రాంబాబు బాధ్యతలు చేపట్టారు. సచివాలయంలోని 4 బ్లాక్ లో తన చాంబర్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం బాధ్యతలు స్వీకరించిన అంబటి రాంబాబు మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తొలి నాడే తెలుగుదేశం పార్టీ ని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Ambati Rambabu took charge as the Minister of Irrigation. Ambati Rambabu alleged tdp after taking charge as minister that the Polavaram diaphragm wall was damaged due to Chandrababu's thirst for money .