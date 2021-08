ఏపీలో కొత్త ఫ్రంట్ -చంద్రబాబు మాస్టర్ ప్లాన్ : జగన్ చిక్కుతారా!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

టీడీపీ అధినేత-ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు కరోనా దెబ్బకు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. ఆయన బయటకు రావటానికి భయడుతున్నారు. ఇదీ..రోజూ వైసీపీ నేతలు చేసే విమర్శ. కానీ, చంద్రబాబుకు ఇప్పడు ఏపీ లో తిరిగి అధికారంలోకి రావటం..పార్టీకి తిరుగులేకుండా చేసుకోవటం. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఏపీలో జగన్ బలం ముందు అంత సులువైన అంశాలు కావు. కానీ, చంద్రబాబు కామ్ గా ఉండటం లేదు. తెర వెనుక వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఏపీలో జగన్ బలం ఏంటనేది అందరి కంటే చంద్రబాబుకే ఎక్కువగా తెలుసు. ఏ వర్గాలు జగన్ కు దగ్గర అయ్యాయి...ఎవరిని తన వైపు తిపుకోవచ్చనేది బాగా తెలిసిన నేత.

English summary

TDP Chief Chandra Babu planning to form a new Front lead by Telugudesam party to face Jagan in AP. CBN wants to ally with BJP and Janasena in coming elections.