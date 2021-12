పీఆర్సీ పీటముడి వీడకముందే సీఎంజగన్ కు మరో తలనొప్పి; వారంతా జేఏసీగా 24డిమాండ్లతో పోరుబాట

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పీఆర్సీపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది. పీఆర్సీ పై పీటముడి వీడక ముందే ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి మరో కొత్త తలనొప్పి వచ్చి పడింది. పీఆర్సీ విషయం అటుంచి ఇంతకీ మా సంగతేంటో తేల్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెరమీదకు కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు వచ్చారు. పిఆర్సి విషయంలో ఇంకా ఫైనల్ డెసిషన్ కు రాకముందే మరో కొత్త సమస్య తెరమీదకు రావడంతో జగన్ సర్కార్ తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది.

The JAC of contract and outsourcing employees is expected to put pressure on CM Jagan to implement their 24 demands while tensions over the PRC continue. This has now given Jagan a new headache.