అనుకున్నదొకటి, అయ్యిందొకటి-వైసీపీకి దక్కని రాజధాని బిల్లుల రద్దు ప్రయోజనం-ఎందుకంటే ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో మూడు రాజధానుల ప్రక్రియను హడావిడిగా ప్రారంభించిన వైసీపీ సర్కార్.. ఆ తర్వాత దాన్ని ఓ కొలిక్కి తీసుకురావడంలో మాత్రం ఆ వేగం కొనసాగించలేకపోయింది. రైతుల అభ్యంతరాలు, న్యాయవివాదాలే ఇందుకు కారణం. తాజాగా ఎవరూ ఊహించనట్లుగా వైసీపీ సర్కార్ రాజధానుల బిల్లుల్ని అమాంతం వెనక్కి తీసేసుకుంది. అయితే ఇందుకు ఇతమిత్థంగా కారణాలు చెప్పడంలో మాత్రం విఫలమైంది. అయితే ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్న కారణాల మేరకు చూసుకున్నా వైసీపీ సర్కార్ కు ఆశించిన ప్రయోజనం దక్కడం లేదని అర్ధమవుతోంది.

English summary

ruling ysrcp government in andhrapraesh seems to be fails to get the benefit of repealment of three capital bills in state assembly with high court orders.