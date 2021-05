Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ 2021-22 నేడు(మే 19) అసెంబ్లీలో ప్రవేశ పెట్టబడనుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి మూడు నెలల కాలానికి రూ.70,983 కోట్లతో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్‌ను తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్‌ను ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో పెట్టనుంది. కరోనా కారణంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్లో ఉండటం... కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు కూడా తగ్గిపోవడంతో తాజా బడ్జెట్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనన్న ఆసక్తి నెలకొంది. గతేడాది 2,24,751.18 కోట్లతో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం ఈసారి మరో 6వేల కోట్ల వరకు పెంచనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

The Andhra Pradesh government will present gender budget today in assembly.Finance minister Buggana will present the budget in Assembly,home minister Sucharitha will read budget speech in legislative council.The budget estimation is around Rs.2.30lakh crores.