ఏపీలో రెండో అధికారిక భాషగా: చట్టసవరణ: మంత్రివర్గ నిర్ణయాలివే: గౌతమ్ రెడ్డి మృతిపట్ల

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ సమావేశం.. పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. తీర్మానాలు చేసింది. ఈ మధ్యకాలంలో వైఎస్ జగన్ చేసిన ప్రకటనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై నిర్వహించిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సందర్భంగా అందిన సూచనలు, సలహాలు అభ్యంతరాలపై చర్చించింది. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టాల్సిన ముసాయిదా బిల్లులపై మంత్రులు చర్చించారు. తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

English summary

AP cabinet, headed by the Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy, has taken a key decision to recognize Urdu as a second language, here is the details